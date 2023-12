Roch Voisine se confie sur la fin de sa carrière de hockeyeur

L'idole des années 90, Roch Voisine aurait pu ne pas écrire son grand succès Hélène et poursuivre une carrière de hockeyeur.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

C'est lors d'une entrevue donnée à Geneviève Borne, pendant une conférence de presse pour annoncer sa tournée pour les 35 ans de Hélène, que le chanteur s'est confié sur son passé de hockeyeur et sur la raison de sa retraite. Le chanteur avoue s'être blessé gravement à l'époque et qu'il ne sait pas encore à ce jour s'il aurait eu le talent d'intégrer une grande équipe. Heureusement, on l'appelé pendant ses années d'université pour lui proposer d'essayer la musique, ce qu'il a accepté. Pas la peine de préciser que son ascension fut fulgurante et que nous avons la chance aujourd'hui de connaître l'artiste. Sa vie aurait pu être bien différente.

La tournée Hélène, 35 ans débute en 2024 et on a bien hâte d'y assister!

