Introduction par effraction chez Rihanna: un homme sème la frayeur

Scène pour le moins surprenante, mais surtout effrayante à Hollywood: un homme a tenté d’entrer par effraction chez la grande Rihanna!

Jeudi, les policiers ont roulé en trombe pour se rendre à la demeure de Beverly Hills de la chanteuse, alertés qu’un homme essayait de s’introduire chez elle…

On vous explique dans la vidéo en en-tête.

Selon le magazine Page Six, la sécurité a intercepté l'homme qui a tenté d'entrer chez Rihanna, et la police de Los Angeles est venue lui mettre la main au collet.

Mais attention, l’homme n’était pas là avec le désir de saccager ou d'injurier la star, bien au contraire. Mais que faisait-il là et que voulait-il?

Selon TMZ, il semblerait que l’homme venait de la Caroline du Sud, à l’extrême Est du pays, à plus de 4 000 km de la maison de Rihanna. Et son but était encore plus étrange que tout le chemin parcouru: il souhaitait, semble-t-il, demander Rihanna en mariage! Rihanna qu'il ne connait qu’en chanson.

Cette histoire rocambolesque et effrayante nous rappelle que l’amour de certains fans pour leur idole va parfois beaucoup trop loin et que des gens sont prêts à tout pour assouvir leur passion!