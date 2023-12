Richard Turcotte annonce qu’il abandonne ce projet

Richard Turcotte nous a annoncé sur Instagram qu'il quittait des partenaires d'affaires pour un nouveau projet. D'ailleurs, ce projet est en lien avec nul autre qu'Étienne Boulay!

C'est dans une vidéo que l'animateur Richard Turcotte a annoncé sa séparation d'avec ses associés de la Microbrasserie et distillerie Beemer. Il a tenu à spécifier qu'ils étaient encore en bon terme et qu'il allait tout simplement passer du gin au gym. Pour se faire, il s'associe à l'ancien footballeur Étienne Boulay et ensemble, ils se lancent dans l'entraînement en électrostimulation musculaire avec les franchises Soma fit club. C'est à travers une vidéo où l'un se moque un peu de l'autre qu'ils lancent un appel aux franchisé.e.s. On a pu aussi voir les deux animateurs porter l'équipement qu'ils promeuvent et ça semble prometteur.

Un gros bravo aux deux entrepreneurs et on a très hâte de voir la suite des choses.

