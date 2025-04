Richard Martineau harcelé en pleine rue: il porte plainte contre un militant pro-Palestine

Ce dernier a réagi rapidement. Le lendemain, il s’est rendu au poste de quartier 26 pour déposer une plainte officielle. Il affirme s’être senti véritablement menacé : «Je ne savais pas qui il était, je ne le connaissais pas. Il aurait très bien pu être là pour me casser la gueule», a-t-il confié, visiblement encore ébranlé.

Yves Engler, âgé de 45 ans, n’en est pas à ses premiers coups d’éclat. Connu pour ses interventions musclées et son militantisme intense, il a interrompu plusieurs conférences de presse officielles dans les dernières années. Il avait notamment fait irruption en octobre dernier lors d’un événement où se trouvaient la ministre fédérale Mélanie Joly, la ministre provinciale France-Élaine Duranceau et la mairesse Valérie Plante, hurlant que le gouvernement canadien soutenait un «holocauste à Gaza».

Plus récemment, il s’en est pris verbalement au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et à la députée libérale Anna Gainey. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, on le voit suivre Mme Gainey jusqu’à sa voiture, tandis que celle-ci, visiblement paniquée, lui demande à plusieurs reprises de la laisser tranquille.

Quant à la vidéo de son altercation avec Richard Martineau, Engler l’a aussi diffusée sur ses plateformes, assumant pleinement ses actions. Martineau, de son côté, estime que de tels comportements doivent avoir des conséquences: «Des gens comme lui devraient être en prison», a-t-il lancé.

