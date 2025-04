Ricardo annonce qu'il est grand-père

Ricardo a poursuivi en expliquant que le bébé était arrivé plus tôt que prévu, mais que tout le monde va bien. La force de sa fille l'a beaucoup ému.

«Il n'a pas encore ouvert ses yeux, il est tout petit. Il est arrivé deux semaines avant. Ah oui, il va bien! Ma fille, c'est elle qui me fait le plus pleurer, parce que je n'en reviens pas comment elle est forte. Comment la nature prend le dessus. Quand je suis entré dans la chambre, elle était debout avec le petit. Debout! Je lui ai dit 'Va te coucher?!' Elle a dit 'Non, je suis bien, ça va bien!'», raconte le chef.

Ricardo ajoute qu'il est très heureux de voir un garçon s'ajouter à cette famille remplie de filles et de femmes, et qu'il a hâte d'apprendre à jouer avec des tracteurs.

Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux parents et aux heureux grands-parents, Ricardo et Brigitte!