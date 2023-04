Les yeux rougis par les larmes, Ricardo dit adieu à son plateau

Tel que mentionné précédemment sur Noovo Moi - enVedette, c'est Isabelle Deschamps Plante, juge de l'émission Les Chefs, prendra la relève de Ricardo. Elle a été choisie pour sa personnalité et son talent, et Ricardo agira à titre de coach pour former la nouvelle génération. Le principe de l'émission restera le même : des recettes simples et accessibles pour la vie de famille.

On a hâte de la retrouver et on souhaite tout le succès du monde à Ricardo pour la suite!