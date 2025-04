Ricardo avait tout un défi pour ces célébrités, voyez la vidéo

L'événement a rassemblé plus de 1200 personnes dont plusieurs célébrités qui ont mis la main à la pâte pour préparer, durant une heure, le plus grand nombre possible de sachets de soupe prête-à-cuisiner.

L'activité était animée par nul autre que Ricardo et selon les vidéos des vedettes présentes, l'ambiance était festive et conviviale. Sur les lieux, Charles Hamelin, Geneviève Tardif, Éléonore Lagacé, Chantal Lacroix, Evelyne Audet, Dave Morissette et Patricia Paquin pour ne nommer que ceux-là, sont venus prêter main-forte pour encourager et motiver les troupes à se surpasser. En une heure, les troupes ont réussi à préparer 240 000 soupes, c'est énorme!

On a adoré voir les gens rendre l'utile à l'agréable comme le moment de danse avec Geneviève Tardif et Éléonore Lagacé sur une ambiance de feu créée en grande partie par la DJ et chanteuse Sandy Duperval.

Toutes les vidéos partagées sur les réseaux sociaux nous laissent croire que cette première édition ne sera certainement pas la dernière. Un gros bravo à tous les participants et longue vie à La Grande Marmite.

