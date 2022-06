La reine autorise un party d’anniversaire pour William et Kate

Elizabeth II a donné son aval à l'organisation d'un party d'anniversaire pour le prince William qui célébrait cette année son 40e anniversaire de naissance.

Selon diverses sources proches de la monarchie, une fête d'anniversaire pour Kate Middleton et William devait être organisée cette année, mais la covid-19 a repoussé le projet.

Selon The Mirror, le duc et la duchesse de Cambridge auront donc droit à une fête organisée «avec style» au château de Windsor ou au domaine de Sandringham. Plusieurs membres de la famille royale, dont le prince de Galles et la duchesse de Cornwall, devraient assister à la fête de William et Kate, conformément à la tradition royale qui consiste à célébrer les anniversaires de dix ans se des membres. On ne connait pas encore la date choisie pour souligner l'anniversaire du futur roi!

Vous aimerez aussi: