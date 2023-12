Pour une dernière fois, Rebecca et Math reviennent sur leur choix pour le voyage final d'OD Andalousie

Rebecca et Mathieu, l'un des couples finalistes d'OD Andalousie, sont revenus à la réalité depuis quelques jours et semblent plus amoureux que jamais. Mais, avant de profiter de leur amour, ils ont tenu à clore le dossier de leur décision d'éliminer Marie-Andrée et Anthony, une polémique qui a agité les téléspectateurs et les médias.



Mathieu explique : « Oui, nous avons voté pour ceux avec qui on s'entendait le mieux, mais sachant que les deux avaient des potentiels amoureux. On croyait au couple de Simon et Mia autant qu'en celui de Marie-Andrée et Anthony. »

Rebecca tient à préciser son intention concernant une conversation au party emo où elle se sentait moins en danger contre Simon et Mia :