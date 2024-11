Rare photo de Josée Boudreault avec ses grandes filles

On adore le look moderne et structuré des deux adolescentes, le chemisier floral de Josée et le chandail de lutin de Louis-Philippe! Quelle belle photo de famille.

Rappelons qu'en plus de Flavie et Anabelle, Josée Boudreault est la maman de Chloé. Cette dernière est née de l'union précédente de l'animatrice et est aujourd'hui dans la vingtaine.