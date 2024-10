Rare apparition pour Wilfred Lebouthillier et son amoureuse sur le tapis rouge!

C'était une soirée mémorable au Gala Country 2024 et l'un des couples les plus attendus de l'événement était sans conteste Wilfred Lebouthillier et sa femme Jézabel.

Leur rare apparition sur le tapis rouge a ravi les fans et les passionnés de musique country, faisant briller encore plus cette soirée consacrée à la communauté musicale du Québec!

Le gala, qui s'est tenu au MTELUS à Montréal, a récompensé le talent et la créativité des artistes du genre.