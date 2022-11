Le rappeur Takeoff abattu froidement

Le rappeur Takeoff a été tué par plusieurs balles dirigées vers lui lors d'un party d'Halloween orchestré par le fils de J.Prince à Houston.

Selon TMZ, l'incident qui a mené au décès tragique d'un des membres du groupe Migos se serait produit vers 2h30 au 810 Billiards & Bowling Houston.

La balle fatale serait celle qui l'atteint près de la tête.

Takeoff se retrouvait à cet endroit, avec Quavo, une autre membre de Migos, afin de jouer aux dés. Dans la vidéo de TMZ, on peut apercevoir Quavo et d'autres individus réunis autour de Takeoff. On peut même entendre Quavo crier à l'aide, lui qui n'a pas été blessé pendant cette altercation. La police a précisé que deux autres personnes ont été touchées et dirigées vers l'hôpital.

Rappelons que Takeoff était le neveu de Quavo et le cousin d'Offset, le copain de Cardi B. Offset était le 3e membre du groupe de Migos, avant qu'une chicane émerge entre la paire Takeoff/Quavo et Offset. Est-ce que cette fusillade mortelle pourrait découler de cette «guerre»?

