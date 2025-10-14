À 51 ans, le célèbre rappeur D'Angelo meurt du cancer

Début du contenu principal.
Une triste nouvelle secoue le monde de la musique en ce mardi 14 octobre: D'Angelo, la légende du néo-soul, est décédé au jeune âge de 51 ans.
La nouvelle, confirmée à plusieurs médias par la famille confirme qu’il se battait contre un cancer.
Dans un communiqué, ses proches ont affirmé: «L'étoile brillante de notre famille a éteint sa lumière pour nous dans cette vie...
Après une bataille prolongée et courageuse contre le cancer, nous avons le cœur brisé d'annoncer que Michael D'Angelo Archer, connu de ses fans à travers le monde sous le nom D'Angelo, a été rappelé à la maison, nous quittant aujourd'hui.
Nous sommes attristés qu'il ne puisse laisser que de chers souvenirs à sa famille, mais nous sommes éternellement reconnaissants pour l'héritage d'une musique extraordinairement émouvante qu'il laisse derrière lui.
Nous demandons de respecter notre vie privée en ces moments difficiles, mais nous vous invitons tous à vous joindre à nous pour pleurer son départ tout en célébrant le don du chant qu'il a laissé au monde.» [traduction libre.]
La nouvelle a provoqué une véritable onde de choc, notamment dans le monde de la musique.
Les fans et les artistes ont effectivement été nombreux à lui rendre hommage, à lui à son héritage musical.
Né Michael Eugene Archer, D'Angelo a marqué les années 90 et 2000 avec un son unique, fusionnant R&B, soul, funk et hip-hop.
Son premier album, Brown Sugar (1995), est devenu un classique, certifié Or au Canada et passant plus d'un an dans les palmarès R&B du Billboard.
C'est toutefois avec son deuxième album, Voodoo (2000), qu'il a atteint la consécration, remportant un Grammy pour le meilleur album R&B en 2001.
La nouvelle de sa mort est d'autant plus tragique que l'on rapportait l'an dernier qu'il travaillait sur un nouvel album, son premier en plus d'une décennie.
D'Angelo laisse toutefois derrière lui un héritage qui vivra au-delà de sa ligne du temps. Il restera certainement dans le cœur de tous les fans de musique et de hip-hop.
Vous aimerez aussi: