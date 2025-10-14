À 51 ans, le célèbre rappeur D'Angelo meurt du cancer

Dans un communiqué, ses proches ont affirmé: «L'étoile brillante de notre famille a éteint sa lumière pour nous dans cette vie...

Après une bataille prolongée et courageuse contre le cancer, nous avons le cœur brisé d'annoncer que Michael D'Angelo Archer, connu de ses fans à travers le monde sous le nom D'Angelo, a été rappelé à la maison, nous quittant aujourd'hui.

Nous sommes attristés qu'il ne puisse laisser que de chers souvenirs à sa famille, mais nous sommes éternellement reconnaissants pour l'héritage d'une musique extraordinairement émouvante qu'il laisse derrière lui.

Nous demandons de respecter notre vie privée en ces moments difficiles, mais nous vous invitons tous à vous joindre à nous pour pleurer son départ tout en célébrant le don du chant qu'il a laissé au monde.» [traduction libre.]