Rachid Badouri réussit tout un exploit!

La tournée Les fleurs du tapis est commencée depuis le début de l'année 2020.

Pandémie oblige, plusieurs dates ont été reportées, et les spectacles se poursuivent jusqu'en août 2023!

D'ailleurs, si vous voulez contribuer à ce grand succès, il reste des billets pour la plupart des représentations. Voici le résumé du one-man show de Rachid Badouri :

Dans Les fleurs du tapis, c’est un Rachid qui raconte les fois où il s’est enfargé dans sa vie. C’est aussi un artiste qui regarde sous le tapis afin d’y voir un reflet moins lisse de l’image qu’il a toujours voulu projeter. Les fleurs du tapis, c’est l’histoire d’un ancien enfant roi qui, en pleine crise de la quarantaine, doit faire le point sur sa vie ou sinon il court à sa perte. Les fleurs du tapis, c’est Rachid, l’humoriste, l’humain, sans paillette ni artifice, mais plus drôle que jamais! Après avoir accompli et relevé d’immenses succès à travers le monde, il revient sur scène plus engagé et dans la plus pure tradition du stand up comic. Une grande première pour lui.