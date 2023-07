Découvrez qui remplacera Thérèse Parisien à C'est juste de la tv!

Bryan Audet arrive dans l’équipe de C’est juste de la TV avec son bagage d’artiste et d’animateur. Amoureux de télé depuis l’enfance, Bryan a basculé de l’autre côté du petit écran en tant que participant à Star académie 2012. Riche d’expériences variées dans le milieu des médias, il possède les atouts pour décortiquer avec minutie les séries qui feront partie de notre univers télévisuel en 2023-2024.

« Je suis un fan de télé et je suis époustouflé par la qualité de la télévision d’ici. J’aimerais que tout le monde voit ce qui se fait. Je suis honoré de me joindre à une équipe de vrais fans assidus et engagée envers la télé. J’ai très hâte de découvrir les bijoux télé de la prochaine saison et surtout de pouvoir utiliser l’excuse oui, je suis encore devant la télé, mais c’est pour mon travail! »