Voici ce que devient Clodine Desrochers

« Mon goût pour la médecine et la science et tout ça... Mon chum m'a dit "Je te verrais représentante dans le domaine médical." Pourquoi pas! Bref, tout ça s'est enchaîné [...] J'ai fait deux, trois compagnies. Je travaille présentement pour les Laboratoires Biron, en tant que gestionnaire de territoire et de développement commercial pour tout le Québec. Je suis très fière. Un virage à 90 degrés! »

Les Laboratoires Biron offrent des services, une expertise et une information médicale complète aux patients, aux médecins et aux organisations. Et Clodine Desrochers a des étoiles dans les yeux quand elle parle de cette entreprise!

Rappelons qu'avant d'être animatrice, la star avait étudié afin d'enseigner l'histoire au secondaire. Elle a d'ailleurs songé à revenir à l'enseignement avant de se tourner vers le monde médical.