En primeur: voici les premières images du nouveau Taxi payant!

Attention, attention: si comme nous vous êtes SUPER impatients de retrouver la fameuse émission Taxi payant cet automne, on a quelque chose pour vous...

On a mis la main en primeur sur les images du nouveau bolide qui transportera les participants en soif de remporter gros à Taxi payant: l’escouade!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Le nouveau taxi est à la fois sobre et festif. Ses plusieurs accents de couleurs sur les portes de côté le rendent d’autant plus attrayant. Et à l’intérieur, on retrouve évidemment le fameux plafond illuminé, qui prend vie alors que les concurrents répondent aux questions.