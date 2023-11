Premier tapis rouge marquant pour Les Louanges et sa copine

Les Louanges et son amoureuse Lia Bonnie Kurihara ont fait leur toute première apparition publique hier soir au Gala de l'ADISQ!

L'auteur-compositeur-interprète et sa conjointe étaient absolument magnifiques ensemble sur le tapis rouge.

Lia portait une robe noire hautement translucide par-dessus un ensemble de lingerie. Ce dernier était composé d'une bralette, en partie diaphane elle aussi, et d'une petite culotte à effet jarretelle. Le look d'inspiration boudoir a été enjolivé d'une chic et massive chaîne argentée et d'une sandale à talon vertigineux et bande transparente. Un véritable coup de coeur pour nous!