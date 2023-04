Découvrez pourquoi Marie-Mai était sur ce tapis rouge!

Marie-Mai n'était pas à la grande première par hasard puisque c'est elle qui a écrit et interprété la chanson thème du film Le purgatoire des intimes.

Pour l’occasion, Marie-Mai a partagé l’écriture et la composition de la chanson La nuit tombe avec les créateurs musicaux – Jaymie et Max-Antoine Gendron.

« Philippe m’a contactée pour me demander si j’étais intéressée à écrire et interpréter la chanson pour le générique de son film. J’ai accepté, mais pour être honnête, j’étais nerveuse. Je n’ai pas souvent écrit pour une commande spécifique. J’étais curieuse de voir comment j’allais naviguer dans tout ça! », dévoile-t-elle.

« J’ai une grande admiration pour le talent de Philippe. Il a une maturité, une intuition, une débrouillardise et une créativité extraordinaire. C’est un travaillant. J’ai lu le synopsis du film et j’ai adoré l’univers qu’il voulait créer. Sa façon de déstigmatiser la santé mentale, de défaire certains stéréotypes et d’en faire un film comme celui-là à son âge, c’est impressionnant! »

Finalement, Marie-Mai nous explique d’où est venue son inspiration: « C’est toujours difficile pour moi d’expliquer d’où vient l’inspiration pour une chanson. Je ne sais jamais quel sera le contenu d’une pièce avant d’entendre la musique. C’est elle qui me dirige. Cette chanson portait une certaine tension, une énergie introspective et intense. Ça m’a emmenée à aborder les comportements humains – ce qui fait qu’on répète certains patterns tout au long de notre vie et le mal-être que l’on ressent tous quand on ne s’écoute pas et que l’on s’éloigne de soi. Certains traumatismes peuvent avoir des répercussions psychologiques si on les enfouit plutôt que de les affronter et les guérir. Ça cadre parfaitement avec la thématique du film. C’est devenu clair très rapidement que La nuit tombe faisait partie de la trame de cette histoire. »