Pierre Hébert: une spectatrice de son émission subit «un malaise important» et quitte en ambulance

«Dernièrement, à Question de jugement, il y a quelqu’un qui a eu un malaise. Mais tu sais, pas un malaise du genre ‘Je ne feel pas bien’. C'est un malaise quand même important. Ce n'est pas une crise cardiaque, mais ce n'est pas un petit malaise banal. Il y a un concurrent qui a fini de jouer sa partie, qui a gagné et qui va s'asseoir à côté de cette personne-là. Et, ça adonne que, lui, ça fait 20 ans qu'il est paramédic et qu'il enseigne. Donc c’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience. Donc il a pu prendre rapidement la situation en main. […] Ça a pris quelques secondes avant qu'il nous dise que c'était assez sérieux et d'appeler l’ambulance. Finalement, l’ambulance est arrivée et ils ont eu peur de la perdre dans l’ambulance.»

Heureusement, la dame s'en est sortie. Vous pouvez entendre l'histoire en entier dans l'extrait ci-dessous à compter de la 3e minute: