À l'aube de la retraite, Pierre Bruneau reçoit une importante distinction

Parmi ceux-ci, on compte la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy.

Elle a tenu à souligner le dévouement de Pierre Bruneau auprès de sa fondation, la Fondation Charles-Bruneau, mise sur pied après le décès de son fils :

« Depuis plus de 30 ans, cette fondation finance et appuie la recherche en oncologie pédiatrique. J’aimerais exprimer toute notre admiration et notre reconnaissance à M. Bruneau, de même qu’à son épouse, pour leur investissement continu à cette cause. Grâce à cette fondation que vous avez mise sur pied, le nom de Charles Bruneau est devenu synonyme d’espoir pour bien des enfants et beaucoup de parents. »

Cette médaille d'honneur est une formidable reconnaissance de la part de l'Assemblée nationale du Québec qui concorde avec la retraite imminente du célèbre journaliste.

En effet, Pierre Bruneau tirera sa révérence le 16 juin prochain, après avoir été chef d'antenne pendant 46 ans!