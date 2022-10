PHOTOS: José Gaudet se confie sur sa greffe de cheveux!

C'est via Instagram qu'on a pu découvrir des photos de son intervention capillaire:

«J’en ai parlé cette semaine à la radio. Comme plusieurs femmes et hommes, j’ai décidé de me lancer pour une greffe capillaire. J’ai choisi d’en parler pcq je me suis dit, en voyant la grande clientèle qui fait appel à la clinique, que je ne suis visiblement pas le seul que ça dérange.



J’ai pas le goût d’être gêné ou de me cacher de cette intervention. C’est la vie et je sais à quel point mon père aurait adoré avoir accès à cette technologie. 😁



L’intervention s’est super bien passé. Je vais déjà très bien. Mon chirurgien et son équipe on été parfait.



Voici un petit avant après d’hier.



Je vous tiens au courant. Bon week-end.



Et encore merci @greffecheveuxbedard pour votre excellent travail et votre soutien dans cette expérience.»