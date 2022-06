Les plus belles photos de famille d’Alex Nevsky, Vanessa Pilon et Claire

Il y a quelque chose de féérique dans la famille de Vanessa Pilon et d’Alex Nevsky. Le paysage dans lequel ils évoluent peut-être, ou leur relation saine avec la nature.



Une chose est sûre, la famille qu’ils forment avec leur petite Claire est craquante et leurs photos avec elle ressemblent souvent à un tableau d’art. En voici quelques-unes qui nous ont marqués ! Regardez les photos dans la vidéo ci-dessus.



On est d’abord sous le charme de ces images du papa et de la maman avec leur petite Claire toute blonde, installés dans le jardin par une journée ensoleillée.



C’est ensuite le papa et sa fille qui ont posé sur le bord de l’eau, balayés par l’air salin, fixant l’horizon qui s’étend à l’infini.



Puis, mention spéciale à ce portrait mère-fille devant des feuilles couleur rouille. Les filles, pleines de complicité, sont adorables.



C’est ensuite ce printemps, devant un arbre fleuri que Vanessa Pilon a immortalisé une scène peine d’amour : celle-ci d’Alex Nevsky et sa fille en admiration devant la nature.



Et on termine avec cette image remplie de tendresse, l’exploration du jardin de Vanessa Pilon et de sa petite Claire, fascinée par les fleurs qu’elle observe.

