Phillip Danault: voyez de rares photos de sa petite famille!

Alerte aux photos cutes!

Le joueur de hockey professionnel Phillip Danault et sa petite famille sont récemment passés devant la lentille de la talentueuse Mari Photographe. L'étoile sportive et sa femme, Marie-Pierre Danault, sont parents de deux jeunes enfants. Tous les quatre, ils se sont rendus au bord de l'eau le temps de cette séance photo professionnelle et le résultat est tout simplement magique!

Mari Photographe sait faire ressortir la complicité dans ses portraits de famille et faire briller le regard des jeunes sujets qui l'observent. Voici les superbes photos de Phillip Danault, sa conjointe et leurs enfants :