Après une pause de deux ans, Valérie Carpentier foule un premier tapis rouge

Valérie a d'ailleurs partagé ses réflexions sur son parcours récent: «Depuis Big Brother, pour moi, ça a vraiment été un moment où j’ai pu bien repenser à ce qui me rendait heureuse dans la vie, prendre soin de moi et tout. Je compose beaucoup, je suis super contente!», a confié la chanteuse au Journal de Montréal.

Valérie s’est dite ravie que son retour sur le tapis rouge soit lié à une célébration de Céline Dion, une artiste qui l’inspire énormément. Elle a expliqué qu'elle se sentait prête pour ce retour médiatique et a partagé un souvenir précieux de sa rencontre avec Céline Dion à Las Vegas en 2015, organisée grâce à de bons contacts. Bien que cette rencontre ait été brève en raison des engagements de Céline et de la maladie de René, la chanteuse avait pris le temps de les rencontrer et de faire de belles photos avec eux, ce qui a marqué Valérie profondément.