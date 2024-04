Patrick Norman dévoile un nouveau projet surprenant... au cinéma!

Voici le résumé officiel du documentaire Patrick Norman au Rwanda : Le devoir de mémoire:

Patrick Norman l’ignorait, mais en 1994, en plein génocide, sa célèbre chanson Quand on est en amour marquait le cœur des Rwandais. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les paroles significatives de cet air très connu ici au Québec avaient dépassé les frontières et servaient de baume aux victimes tutsies pendant les pires moments de leur vie. Trente ans plus tard, Patrick Norman s’est rendu au pays des mille collines afin de rencontrer ce peuple attachant. Une immersion dépaysante pour comprendre le douloureux passé de ces gens et découvrir un pays extraordinaire qui a su se relever. Avec respect et empathie, il a recueilli les témoignages de plusieurs Rwandais pour en faire un véritable devoir de mémoire.