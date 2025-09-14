Patrick Martin et son amoureux accueillent leur premier enfant

Début du contenu principal.
Le temps des couches et des biberons s'est pointé le bout du nez dans la famille des Martin-Courville!
Eh oui, le comédien Patrick Martin, qu’on a découvert dans des séries jeunesse cultes comme Stan et ses stars, Une grenade avec ça ou encore Il était une fois dans le trouble, vit une toute nouvelle aventure: la paternité!
Sur Instagram, celui qui est également producteur au contenu de la remarquable série In mémoriam a annoncé la venue au monde de son bébé, une nouvelle remplie de tendresse!
« On vient d’ouvrir notre maison et notre cœur à ce petit être tout neuf. 🐒🌱🍼 », a écrit Patrick dans une publication touchante.
Patrick partage sa vie avec le comédien Étienne Courville, qu’on a pu voir dans Nuit blanche, Fugueuse 2 et Fragments.
La publication a rapidement été inondée de messages bienveillants de la part de leurs proches, collègues et abonnés. La photo partagée, montrant les deux nouveaux papas tout sourire avec leur bébé, encore dans la chambre d'hôpital, ne peut que nous faire sourire à notre tour!
Toutes nos félicitations à Patrick et Étienne pour cette magnifique étape de vie! On vous souhaite tout le bonheur du monde!
