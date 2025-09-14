Patrick Martin et son amoureux accueillent leur premier enfant

Le temps des couches et des biberons s'est pointé le bout du nez dans la famille des Martin-Courville!

Eh oui, le comédien Patrick Martin, qu’on a découvert dans des séries jeunesse cultes comme Stan et ses stars, Une grenade avec ça ou encore Il était une fois dans le trouble, vit une toute nouvelle aventure: la paternité!

Sur Instagram, celui qui est également producteur au contenu de la remarquable série In mémoriam a annoncé la venue au monde de son bébé, une nouvelle remplie de tendresse!