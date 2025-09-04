Passer au contenu principal
logo Noovo logo Noovo Info

Début du contenu principal.

En Vedette

Patrick Langlois teste la tendance de la rentrée et le résultat et surprenant

PAR :

Patrick Langlois at testé une tendance de la rentrée à l’aide de l’intelligence artificielle.

Le concept? Prendre une photo actuelle et la superposer à une photo d’enfance grâce à l’IA. Le résultat est aussi touchant que fascinant!

Patrick a partagé le résultat sur Instagram et c’est franchement impressionnant.

Sur la photo, on aperçoit le jeune Patrick côte à côte avec l’adulte qu’il est devenu. Une juxtaposition touchante qui montre le chemin parcouru.

Pascal Morrissette tente le trend aussi

Même chose du côté de Pascal Morrissette: le résultat est étonnant.
Il a même réussi à recréer la photo dans la classe du petit Pascal, pour un effet encore plus touchant.

Voici le résultat: 

Beaucoup de gens ont essayé la tendance, et chaque résultat est frappant et étonnamment réussi.

Vous aimerez aussi

En Vedette
PAR :