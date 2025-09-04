Patrick Langlois teste la tendance de la rentrée et le résultat et surprenant

Début du contenu principal.
Patrick Langlois at testé une tendance de la rentrée à l’aide de l’intelligence artificielle.
Le concept? Prendre une photo actuelle et la superposer à une photo d’enfance grâce à l’IA. Le résultat est aussi touchant que fascinant!
Patrick a partagé le résultat sur Instagram et c’est franchement impressionnant.
Sur la photo, on aperçoit le jeune Patrick côte à côte avec l’adulte qu’il est devenu. Une juxtaposition touchante qui montre le chemin parcouru.
Même chose du côté de Pascal Morrissette: le résultat est étonnant.
Il a même réussi à recréer la photo dans la classe du petit Pascal, pour un effet encore plus touchant.
Voici le résultat:
Beaucoup de gens ont essayé la tendance, et chaque résultat est frappant et étonnamment réussi.
