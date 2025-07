Patrick Labbé est devenu grand-père!

Eh oui, Patrick est maintenant le fier grand-papa d’un petit garçon nommé Jack, âgé de 10 mois. Ce bébé est le fils de sa fille Kélyanne, et on sent tout l’amour du monde quand il en parle.

«Je capote, je suis dans le moment présent quand Jack est avec moi, c’est tellement extraordinaire! Je vois ma fille aller avec le petit et ça me rappelle des souvenirs... Être grand-père, c’est un autre rôle, c’est plus reposant. Je suis un colleux, mais j’aime aussi beaucoup passer du temps à l’observer dans les petits moments. Il m’émerveille et me rend heureux, ce petit.», confie-t-il au magazine 7 Jours.

Le petit Jack est né le 7 août 2024, dans l’eau, à la maison de naissance du Haut-Richelieu. Un moment marquant pour toute la famille: un accouchement empreint de douceur, guidé par une sage-femme attentionnée.