Vidéo: Patricia Paquin et Francis Reddy à nouveau réunis... en Équateur!

Patricia Paquin est en mode exploration ces jours-ci, elle qui est en visite en Équateur. En story sur Instagram, on a notamment pu la voir marcher en pleine forêt avec Francis Reddy, expliquant que, selon leurs guides, le danger n’était jamais bien loin! Écoutez l’extrait dans la vidéo en en-tête.

L’animatrice qu’on adore a partagé plusieurs images de son voyage avec son partenaire d'écran de Chambres en ville. C’est d'ailleurs pour un projet télé qu’ils visitent ce pays de l’Amérique du Sud, rempli de découvertes et de surprises.

On a hâte d’en connaître plus sur ses aventures en Équateur et de savoir si elle a effectivement croisé des serpents!

Vous aimerez aussi: