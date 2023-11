Voyez comme Florence est le sosie de sa mère, Patricia Paquin

Patricia Paquin a partagé un beau moment avec sa fille sur son compte Instagram et c'est surprenant à quel point elles se ressemblent!

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

En effet, la dernière publication Instagram de l'animatrice nous montre sa fille Florence en train de flatter un cheval. Cette dernière a l'air particulièrement à l'aise avec le gros animal et de les voir ensemble est particulièrement mignon. Sur cette vidéo, on constate aussi que la petite est le portrait craché de sa maman. Si on voyait très bien les ressemblances avant, aujourd'hui on peut les confirmer. Comme sur ces clichés où on peut facilement le remarquer.

On adore les voir ensemble, elles ont une complicité rêvée. On leur souhaite beaucoup de bonheur en famille et on se souhaite plein d'autres photos!

