Pamela Anderson sera bientôt de passage à Montréal, voici tous les détails

C2 Montréal aura lieu du 24 au 26 mai prochain. Plusieurs personnalités y participeront encore une fois cette année, dont Yoshua Bengio (expert en IA de renommée mondiale), Yuval Noah Harari (auteur à succès et l’un des intellectuels les plus influents au monde), Tony Hawk le 25 mai (le plus grand skateboarder professionnel de tous les temps) et Laura Wasser le 25 mai (avocate en divorce pour des vedettes comme Johnny Depp, Kim Kardashian et Angelina Jolie).

Découvrez la programmation complète ici.