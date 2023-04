Olivier Bergeron de Star Académie nous présente sa nouvelle blonde

Qui est l'heureuse élue?

Ele s'appelle Meggie Michaud!

Olivier et Meggie se sont rencontrés pour la première fois lors de l'un des spectacles du chanteur à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick. C'est Meggie qui était chargée de présenter Olivier au public présent:

«Quand je l'ai vu j'ai fait wow, ouf, elle est mon genre à 100%, mais elle avait déjà un chum alors j'ai juste rien fait. Je suis déménagé à Québec, j'ai comme oublié ça un peu pendant 5-6 mois environ.», dévoile-t-il au site Billie.

Il ajoute: «Après ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'elle avait enlevé les photos avec son chum, fait que là je l'ai textée tout de suite. On a pris notre temps, on s'est donné rendez-vous, on s'est rencontré. Ça a cliqué tout de suite, on a eu un gros coup de foudre je pense. C'est moi qui a dit "je t'aime" en premier, ça a sorti tout seul.»

Meggie étudie d'ailleurs pour devenir infirmière. Les amoureux partagent bien des fous rires ensemble puisque la jeune femme parle anglais et ne connaît pas toutes les expressions de notre langue.