Olivia Wilde s’estime «humiliée et menacée» par Jason Sudeikis

La bataille pour la garde des enfants entre Jason Sudeikis et Olivia Wilde est enfin terminée.

Quatre mois après avoir été servie avec des papiers de garde légale alors qu'elle était sur scène, Olivia Wilde accuse son ancien fiancé d'avoir intentionnellement tenté de «l'humilier» et de la «menacer».

L'actrice a légalement demandé le rejet de la demande de garde de Sudeikis, selon le Daily Mail. Wilde a critiqué les tactiques «agressives» de la star de Ted Lasso.

«Les actions de Jason visaient clairement à me menacer et à me prendre au dépouvu. Il aurait pu me servir discrètement, mais il a plutôt choisi la manière la plus agressive possible. Que Jason m'embarrasse et expose notre conflit de cette manière est contraire à l'intérêt de nos enfants.»

Sudeikis affirme qu'il n'avait pas l'intention que son ex-fiancé reçoive les papiers sur scène.

Olivia Wilde sort toutefois victorieuse de la bataille pour la garde de leurs enfants!

