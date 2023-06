Bonne nouvelle pour Guillaume Latendresse!

Les deux amis Maxim Lapierre et Guillaume Latendresse ne se quittent pas d'un pouce. En plus de partager l'écran à TVA Sports et d'enregistrer leur balado La poche bleue ensemble, les BFFs animeront maintenant une nouvelle émission sur l'une de leur passion!

Sous forme de roadtrip, Maxim et Guillaume découvriront des microbrasseries du Québec dans la nouvelle émission La route des micros, dès août prochain, à l’antenne d’Évasion.