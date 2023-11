Voici le nouveau projet de Marie-Joanne Boucher

Marie-Joanne Boucher est de retour sous les projecteurs dans un tout nouveau projet percutant.

La comédienne montera sur la scène du Théâtre Nouveau Monde pour la nouvelle pièce de théâtre documentaire Projet Polytechnique aux côtés de son ami Jean-Marc Dalphond. La cousine de ce dernier, Anne-Marie Edward, est l’une des 14 victimes de Marc Lépine.

Voici comment est arrivée l'idée de cette pièce qui revient sur les événements tragiques de la tuerie à l’École polytechnique en 1989:

Le 6 décembre 2018, comme à chaque anniversaire de la tuerie de l’École Polytechnique, le comédien publie sur Twitter les noms des 14 victimes de ce féminicide de masse, dont celui de sa cousine Anne-Marie Edward. Il remercie aussi la comédienne Marie‑Joanne Boucher qui, le même jour, a diffusé sur Facebook une photo de son fils avec un bref texte sur la nécessité de transmettre aux garçons des valeurs qui préviendront de semblables massacres. Or lorsque Jean‑Marc Dalphond révèle à Marie‑Joanne Boucher que sa simple publication des noms a provoqué un déferlement de commentaires haineux, la comédienne le convainc de créer une pièce de théâtre documentaire pour comprendre ce qui s’est passé. Et, surtout, se passe encore. Pourquoi plus de trente ans après ce carnage, les armes d’assaut ne sont-elles toujours pas contrôlées ? Pourquoi la haine des femmes, tant en paroles qu’en actes, s’affirme-t-elle encore davantage ?