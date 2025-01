Voici ce que devient la comédienne Marianne Fortier

Aux côtés de Marianne Fortier, le long-métrage mettra en vedette une distribution talentueuse comprenant Alexandre Bourgeois (Matthias et Maxime), Sarah Swire (Murdoch Mysteries), Kelly Penner (Priscilla), Pat Kiely (Being Human), Anna Morreale (Transplant), Philip Riccio (Le piège américain) et Noel Burton (The Forbidden Room).

L’histoire de The Crooked Timber s’annonce captivante, mêlant les défis artistiques et les passions complexes des personnages. Helen McNicoll, en quête de sa voix artistique, se retrouve dans des relations intenses, notamment avec sa camarade Dorothea Sharp et le peintre marié Algernon Talmage. Pendant ce temps, un pêcheur du village doit faire face à son amour non partagé et à sa quête de vengeance.

À travers ce récit, Vanya Rose souhaite explorer les luttes humaines intemporelles, en utilisant une esthétique inspirée des nuances sombres et éthérées de l’impressionnisme. Le film promet de mettre en lumière les réalités des artistes et des pêcheurs vivant dans un cadre naturel sauvage, tout en rendant hommage à l’héritage d’Helen McNicoll, une peintre trop souvent oubliée.