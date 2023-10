Nouveau défi pour Fabiola Nyrva Aladin de Je viens vers toi

Fabiola Nyrva Aladin se livre dans cette entrevue touchante

Fabiola Nyrva Aladin était l'invitée de Cam DS et Karl Hardy un peu plus tôt cette année au balado La vie sociale. L'artiste s'est confiée sur plusieurs sujets, dont les réalités et les difficultés de la profession d'enseignant. Son message rempli d'espoir et de résilience nous inspire beaucoup!