C’est LUI le nouveau chum de Jennifer Aniston

Jennifer Aniston aurait retrouvé l’amour et serait désormais en couple avec le coach de vie et hypnotiseur Jim Curtis.

Selon plusieurs sources, l’actrice adorée du public vivrait une histoire de cœur avec cette sommité des réseaux sociaux.

Les deux tourtereaux auraient été aperçus main dans la main lors d’un récent voyage romantique à Majorque, une île espagnole des Baléares, dans la Méditerranée.

Selon Le Figaro et Page Six, le nouveau couple aurait fait ce voyage à bord d’un yacht en compagnie des stars du film Comment tuer son boss?, Courtney Cox, Olivia Wilde, Amy Shumer et Jason Bateman.

Sur les photos prises par les paparazzis, on peut les voir en train de s’effleurer la main, se touchant la cuisse ou se faisant une accolade.

Pesez sur la petite flèche blanche à droite de la photo ci-dessous pour voir plus d'images d'eux ensemble.