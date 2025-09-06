Noémie O’Farrell rayonne dans les rues du Vieux-Montréal avec son adorable bébé

Début du contenu principal.
On craaaaque!
La comédienne Noémie O’Farrell a partagé un tendre moment sur Instagram qui a fait fondre ses abonnés.
Eh oui, on la voit marcher dans les rues pavées du Vieux-Montréal, son bébé blotti contre elle, langue sortie et lunettes de soleil bien assorties.
«On peut toute faire les filles
merci @cynthia_dama 📸», dévoile-t-elle tout simplement sur Instagram.
Vêtue d’une chemise rayée oversized, d’une jupe noire et de bottines élégantes, Noémie profite des dernières journées de beau temps pour se balader dans les rues du Vieux-Port de Montréal, bébé bien collé contre elle!
Sous sa publication, de nombreux amis et collègues du milieu artistique n’ont pas tardé à lui témoigner leur admiration. On peut lire entre autres les messages touchants de Christian Bégin («You so rock woman !!! Ça te va bien la vie :)») et Josée Deschênes («Belle Noémie chérie que t'es belle!! ❤️») ainsi que de plusieurs autres personnalités québécoises, qui n’ont pas manqué de souligner à quel point elle respire le bonheur!
Le 10 juillet dernier, Noémie O’Farrell est devenue maman pour la première fois. Elle a d’ailleurs dévoilé à ses abonnés une tendre image des petits pieds de sa fille! Depuis près de cinq ans, la comédienne partage sa vie avec Alexandre Dostie, artiste autodidacte, poète et cinéaste.
On souhaite le meilleur au couple pour la suite!
