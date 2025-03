Noémie O'farrell est enceinte

C'est là que Noémie a dévoilé son adorable ventre rebondi, à la surprise de nombreux spectateurs présents!

La comédienne, qui incarne l'un des trois rôles principaux dans la série Sorcières, a partagé un moment touchant, en se souvenant de sa dernière visite au festival en 2017, où elle avait croisé une personne très spéciale à son coeur dans un ascenseur à l'Hôtel Le Montagnais.

Elle a alors fait sourire l'assistance en montrant son ventre et en disant: «La dernière fois que je suis venue ici, c'était en 2017 et j'ai rencontré quelqu'un dans un ascenseur au Montagnais, et aujourd'hui... (elle pointe son bedon)! »

La vie fait bien les choses!