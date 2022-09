Nathalie Simard nous offre cette savoureuse reprise de Tourne la page

Nathalie Simard a repris son succès Tourne la page d'une façon totalement différente!

Lancée en 1988, cette chanson était un duo avec son frère, René Simard. À l'époque, Tourne la page avait permis aux célèbres frère et soeur de remporter le Félix du clip de l'année, en plus d'un second prix pour les ventes record en vinyle, CD et cassette.

34 ans plus tard, Nathalie Simard a décidé de revisiter cette chanson mythique. Elle l'interprète aujourd'hui avec le groupe a cappella QW4RTZ... et le résultat est drôlement efficace :