Natasha St-Pier a fait retirer ses implants mammaires et elle explique pourquoi!

À seulement 18 ans, elle a subi des pressions pour modifier son apparence afin de correspondre aux «standards» de l'industrie. En effet, son manager de l'époque l'a incitée à subir une augmentation mammaire pour être «plus sexy» et ainsi vendre davantage de disques.

Elle se souvient: «Une chanteuse qui chante bien, ça fait vendre des disques. Mais une chanteuse qui chante bien et qui en plus est sexy, ça en fait vendre plus pour le producteur!»

Jeune et influençable, Natasha s'est retrouvée entourée de professionnels expérimentés qui imposaient leur vision.

«Je me retrouvais avec des gens qui, quand je n'étais pas bien ou pas d'accord, me disaient: 'Mais j'ai 30 ans de métier, écoute-moi'.»