Natacha Watier, la fille de Ginette Reno, annonce avoir un cancer

«Aujourd’hui je m’offre des fleurs et de la tendresse. Hier le 2 juin 2022, j’ai appris que je traverserai dès aujourd’hui un autre défi dans ma vie le CANCER de l’utéru

La vie est remplie de surprises et de défis, quelque fois ils sont ahurissantes et extraordinaires et d’autres fois, ils sont décevants et même frappants comme un coup fouet au visage. Mais, c’est ce qu’on appelle la VIE et il en tient qu’à nous à les vivre comme on le souhaite.



Il arrive parfois qu’une bonne nouvelle on s’en réjouie pas tant et on devrait pourtant et d’autre fois des mauvaises, on les vies trop difficilement et on ne devrait pas parce qu’en bout de ligne, ils ne sont pas si graves mais au moment où cela arrive on ne sait pas trop ou cela nous mènera et puis par peur on devient vulnérable et abattue.



Souvent, c’est un passage obligé pour grandir et cheminer comme il se doit, même si parfois, ces périodes sont difficiles à digérer, je sais qu’ils nous font grandir quand même et parfois changent nos vies de direction et nous fait prendre de meilleures décisions pour soi.



Il y a des gens qui restent ainsi sans se poser de questions ou même ne changent rien à leur vie et ne savent même pas que à travers les expériences on apprend à grandir et devenir meilleure. Moi de mon côté, à chaque fois que la vie me frappe par de tel évènements, je prends le temps d’analyser et voir le positif de la situation et sérieusement on pourrait en parler longtemps des défis que j’ai eu ces derniers temps.



J’ai hésité avant d’écrire aujourd’hui ou vous en parler, mais je le fais parce quelque chose me dit que je devrais le faire donc j’écris, d’ailleurs c’est ce que j’avais commencé à faire il y a 5 ans quand j’avais réalisé le magazine MA SANTÉ UN JOUR À LA FOIS. Donc 5 ans plus tard, mon chemin retourne vers cette avenue curieusement.



Natacha XOXO photo prise par mon amie Stéphanie Lachance. #sante #cancerdeluterus #cancer #defi #masanteunjouralafois #positive», dévoile-t-elle.

On envoie une dose massive de bonnes énergies à Natacha lors de cette épreuve douloureuse.