Sophie Desmarais et Geneviève Brouilette partageront l’écran

Sophie Desmarais et Geneviève Brouillette partagent la vedette dans la nouvelle série Mukbang.
Cette production est une adaptation du roman de Fanie Demeule, qui signe également le scénario aux côtés de Kevin T. Landry.
Dans la série, on suit Kim Delorme (Léanne Désilets), une jeune fille introvertie dont la mère (Geneviève Brouillette) s’éloigne soudainement, la plongeant dans la solitude. Pour combler le vide, Kim se réfugie dans le monde numérique et devient créatrice de contenu.
Sous l’influence de Morphea (Sophie Desmarais), une mystérieuse figure virtuelle, elle se lance dans une rivalité dangereuse avec Misha Faïtas (Sasha Migliarese), vedette du mukbang. Poussée par l’ambition, Kim tente d’engloutir 20 000 calories en direct, un geste qui fera exploser sa vie en ligne… et hors ligne.
La série réunit une impressionnante brochette de comédiens: Sasha Migliarese, Amaryllis Tremblay, Jean-Marc Dalphond, Russell Yuen, Vincent Kim, Xavier Watso, Jessica Prudencio, Massi Mahiou, Adam Paradis et Emy Lalune.
Les huit épisodes de 15 minutes seront disponibles dès le jeudi 30 octobre sur ICI TOU.TV.