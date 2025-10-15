Sophie Desmarais et Geneviève Brouilette partageront l’écran

Dans la série, on suit Kim Delorme (Léanne Désilets), une jeune fille introvertie dont la mère (Geneviève Brouillette) s’éloigne soudainement, la plongeant dans la solitude. Pour combler le vide, Kim se réfugie dans le monde numérique et devient créatrice de contenu.

Sous l’influence de Morphea (Sophie Desmarais), une mystérieuse figure virtuelle, elle se lance dans une rivalité dangereuse avec Misha Faïtas (Sasha Migliarese), vedette du mukbang. Poussée par l’ambition, Kim tente d’engloutir 20 000 calories en direct, un geste qui fera exploser sa vie en ligne… et hors ligne.