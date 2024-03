Mounia Zahzam en couple avec ce comédien de Toute la vie

«Aujourd’hui c’est l’anniversaire d’une personne tellement importante pour moi.



Bonne fête à la grande/belle/merveilleuse @mounia_za



Merci de faire de moi un meilleur être humain, un meilleur artiste, un meilleur soun. Merci de me montrer comment sourire, comment avoir de la gratitude, comment apprécier le moment présent. Merci de me faire attendre dehors quelques minutes avant de sortir toi, merci de me parler des pyramides et de me dire que tout est possible. Je suis tellement chanceux de t’avoir dans ma vie. Tu m’apportes de l’amour et de la force ❤️❤️❤️», confiait le comédien en 2022 lors de l'anniversaire de sa tendre moitié.

Que votre amour continue de fleurir et de s'épanouir, apportant à votre vie des souvenirs doux. Tous nos voeux de bonheur aux amoureux!

