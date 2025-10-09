Monia Chokri s’affiche avec un baby bump dans les premières images de ce nouveau film français

Début du contenu principal.
Monia Chokri sera très bientôt de retour au grand écran, nous permettant encore une fois de profiter de l’étendue de son talent.
L'actrice québécoise est effectivement à l'affiche d'un nouveau long métrage français intitulé Des preuves d'amour, dont les premières images ont été dévoilées.
Et surprise: on peut y apercevoir Monia Chokri arborant un magnifique baby bump.
En entrevue en France en mai dernier, Monia Chokri confiait d’ailleurs que de tourner avec un faux ventre avait représenté un léger défi.
«Jouer avec un faux ventre, ça fait qu’on a très chaud. C’est pas une grosse contrainte, parce que ça donne tout de suite le corps du personnage, mais quand même, toute la journée de [porter ça], c’est chaud…» a confié Monia Chokri.
Une comédie drôle et émouvante
Ce film marque le retour de la réalisatrice Alice Douard, qui a précédemment remporté un César pour son court métrage L’attente.
Pour son premier long métrage, elle a réuni un trio d'actrices talentueuses : Ella Rumpf, Noémie Lvovsky et, évidemment, Monia Chokri.
Le film Des preuves d'amour est présenté comme une œuvre à la fois drôle et émouvante.
Voici le synopsis:
Céline attend l’arrivée de son premier enfant. Mais elle n’est pas enceinte. Dans trois mois, c’est Nadia, sa femme, qui donnera naissance à leur fille. Sous le regard de ses amis, de sa mère, et aux yeux de la loi, elle cherche sa place et sa légitimité.
Après avoir brillé en France en tant que réalisatrice (notamment avec La femme de mon frère et Simple comme Sylvain), Monia Chokri retrouvera le public français (mais aussi Québécois) à travers le jeu dans ce film qui prendra l’affiche au cinéma dès le 19 novembre.
