Plus de 20 ans après son dernier album, Mitsou lance une nouvelle chanson!

Comme on peut l'entendre dans la pièce, «Mitsou c'est pas juste come-back, c'est une légende»!

Rappelons que le dernier album de l'interprète de Bye bye mon cowboy date de 1999 (Mitsou). Elle avait également dévoilé La Collection en 2006, regroupant ses plus grands succès, ainsi que le EP Vibe en 2010, et le single On vole en 2011.