Mirianne Brûlé: sa fille pose avec sa grand-maman sur la plage et on craque!

La photo en question, partagée dans sa story Instagram, montre un coucher de soleil époustouflant sur la plage, où le ciel se pare de couleurs vives et la mer s'étend à perte de vue.

Au premier plan, on découvre la mère de Mirianne et sa petite-fille Camila, main dans la main, profitant d'un moment de partage. Cette image symbolise la transmission de l'amour et de l'admiration pour la beauté naturelle entre les générations, tout en offrant un aperçu de la vie rêvée que Mirianne a choisi de mener au bord de la mer.