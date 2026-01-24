Mike Beaudoin réagit très franchement après avoir été ignoré par les Olivier

Début du contenu principal.
Disons que Mike Beaudoin n’a pas exactement accueilli la nouvelle avec un grand sourire…
L’humoriste populaire a réagi publiquement après avoir constaté qu’il ne recevait aucune nomination au Gala Les Olivier cette année, et il l’a fait à sa façon: avec une bonne dose de sarcasme, un brin d’amertume… et une franchise très Mike Beaudoin!
Dans une vidéo partagée sur Instagram, TikTok et Facebook, l’humoriste a lancé un message clair à son public (et indirectement à son milieu):
« Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais je voulais être le premier à vous le dire. C’est encore une autre année sans nomination dans aucune crisse de catégorie aux Olivier pour ma part. »
Mike explique qu’il en serait à une troisième ou quatrième année consécutive sans aucune nomination, que ce soit dans les catégories: chronique radio, numéro, spectacle ou capsule web!
Bref, rien. Zéro. Silence radio!
Ce qui rend le tout encore plus amer, c’est que Mike Beaudoin ne débarque pas dans le portrait: il roule sa bosse depuis près de vingt ans dans le milieu!
Il mentionne d’ailleurs qu’il ne s’est inscrit au processus des Olivier que récemment: une démarche qui, selon ses propos, coûte plusieurs centaines de dollars. Et en fouillant les archives du Gala, on constate effectivement qu’il n’a jamais reçu une seule nomination depuis le début de sa carrière.
À la fin de sa vidéo, il remercie surtout… son public! Parce que oui: même sans trophées ni reconnaissance officielle, ses salles se remplissent. Il remercie les gens de se déplacer et de remplir ses shows, « parce que ce n’est pas grâce à mon milieu que je me sens efficace, drôle, bon et valorisé ».
Parmi ceux qui ont commenté: Martin Perizzolo, qui a reçu trois nominations cette semaine pour son spectacle Le dramatiste. Il a écrit: « C’est un outrage! Je suis vraiment déçu pour toi. »
Même chose du côté de Dave Gaudet, qui a répondu avec humour: « Envoie-moi ton adresse! Je vais t’envoyer un trophée par Amazon avec l’argent que j’ai sauvé en ne me mettant pas en nomination nulle part. Pense juste au public, car chaque show sold out est un trophée. »
À une internaute qui avait simplement réagi avec une émoticône triste, Mike n’a pas fait dans la dentelle non plus:
« L’histoire de ma vie, ça. C’est pour ça que le show s’appelle Acharné. »
