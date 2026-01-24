Mike Beaudoin réagit très franchement après avoir été ignoré par les Olivier

Dans une vidéo partagée sur Instagram, TikTok et Facebook, l’humoriste a lancé un message clair à son public (et indirectement à son milieu):

« Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais je voulais être le premier à vous le dire. C’est encore une autre année sans nomination dans aucune crisse de catégorie aux Olivier pour ma part. »

Mike explique qu’il en serait à une troisième ou quatrième année consécutive sans aucune nomination, que ce soit dans les catégories: chronique radio, numéro, spectacle ou capsule web!

Bref, rien. Zéro. Silence radio!